'Het is echt een raadsel hoe hier brand heeft kunnen ontstaan'

'Het was heel erg schrikken. Het was net een soort film.' De schuur die pal naast het huis van de familie De Jonge aan de Ploeglaan in Oude Pekela staat, is zondagavond volledig uitgebrand.

'Ik bracht net onze jongste zoon naar bed. Die zag door zijn raam dat de vlammen uit de schuur vlogen en dat de bomen in brand stonden', vertelt mevrouw De Jonge.

'Ik heb een paar keer 122 gedrukt'

'Ik ben naar beneden gevlogen en riep tegen mijn man dat hij 112 moest bellen. Maar die liep direct naar buiten. Toen heb ik zelf maar gebeld, maar ik was helemaal in shock. Ik kon het nummer niet drukken en heb er een paar keer 122 van gemaakt. Toen dacht ik: even rustig. Ik heb de kinderen de jassen aan laten trekken en we hebben onszelf in veiligheid gebracht.'

Uitslaand

De brandweer kwam snel en zag dat de brand uitslaand was. 'De vlammen waren een halve meter bij het huis vandaan', zegt mevrouw De Jonge. 'Er was niet genoeg water. Bij het fietspad verderop zit een kanaaltje en daar hebben ze wat uit gehaald, maar ze moesten ook water laten komen.' De brandweer heeft de schuur gecontroleerd uit laten branden.

Net verhuisd

'Er stonden gelukkig geen dieren in', verzucht mevrouw De Jonge. 'Daar zijn we heel blij om. We zijn hier net heen verhuisd. Er stonden wat spullen in de schuur die we nog moesten uitzoeken. Dingen die niet te vervangen zijn, maar we zijn blij dat ons huis nog heel is en dat niemand van ons iets heeft.'

Raadsel

Het is een raadsel hoe de brand is ontstaan. 'Er was geen elektriciteit en er stonden geen gasflessen', vertelt mevrouw De Jonge. 'De verzekeringsagent komt zo. Waarschijnlijk komt er een onderzoek.'

