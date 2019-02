Zorggroep zegt samenwerking op: twaalf cliënten op zoek naar nieuwe plek

Old Wolde in Winschoten (Foto: Google Street View)

Zorggroep Oosterlengte heeft de samenwerking tussen verpleeghuis Old Wolde en Cosis opgezegd. Cosis is een instantie voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. 'De samenwerking stopt per 1 april, er lijkt geen weg meer terug', laat het bedrijf weten.

Dat betekent dat voor twaalf cliënten en twee begeleiders een nieuwe plek moet worden gezocht. Zij werken nu nog bij verpleeghuis Old Wolde in Winschoten.

Ruimtegebrek



'Wij hebben gewoon een ruimtegebrek', laat directeur Hennie Sanders van Oosterlengte weten. 'Wij gaan de brasserie waar de cliënten werken anders inrichten en wij hebben de drie ruimtes die zij invullen zelf nodig voor onze bewoners en bedrijfsvoering.'

Wat die verandering precies gaat betekenenen, kan Sanders nog niet zeggen. 'Hoe en wat, dat zijn wij nu aan het inrichten. Wij zijn bezig om een hele nieuwe opzet uit te werken.'

Werkzaamheden



De cliënten hebben nu dus hun dagbestedig in Winschoten. 'Wij werken voornamelijk in het personeelsrestaurant, dus in de horeca', zegt een medewerker.

Cosis schrijft op haar website: 'De cliënten verrichten een verscheidenheid aan activiteiten; de meeste cliënten zijn werkzaam in de catering. Ook werken er cliënten bij de schoonheidsspecialiste en het winkeltje van Oosterlengte.'

Nieuwe plek



Cosis is ondertussen hard op zoek naar een nieuwe werkplek voor de groep van veertien.

'Wij vinden het heel spijtig wat er nu gebeurt, want de cliënten hebben het naar hun zin. Ik heb wel begrepen dat er meerdere opties zijn waar we terecht kunnen. Het is in elk geval belangrijk om de groep bij elkaar te houden, dus dat gaan wij proberen', zegt een woordvoerder.

Oosterlengte stopt weliswaar met de dagbesteding in Old Wolde, maar laat weten dat het graag blijft samenwerken met Cosis. 'Wij hebben een jarenlange samenwerking en dat houden wij ook. Cosis en wij zitten binnenkort om tafel om te kijken of zij ergens anders binnen Oosterlengte kunnen werken, maar dat moet natuurlijk wel passen bij de cliënten.'

Petitie

De moeder van één van de cliënten is online een petitie gestart. Die is al meer dan duizend keer ondertekend. In de petitie wordt de directie van Oosterlengte opgeroepen om het besluit te heroverwegen.