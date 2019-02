Schoolleider steunt actieweek maar doet niet mee: 'Relatie met ouders niet op het spel zetten'

Directeur Marten Hazenberg van CBS De Bron in Marum kan het zich niet veroorloven mee te doen aan de actie van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders. Volgens hem verspeelt hij dan het krediet van ouders.

AVS en CNV roepen alle schoolleiders op deze week geen invalkrachten te zoeken voor zieke leraren. Op die manier vragen ze aandacht voor de werkdruk en het salaris van directeuren en onderwijsondersteunend personeel. Na de salarisverhoging die leraren al hebben gekregen zijn zij nu aan de beurt, vinden ze.

Hazenberg: 'We zijn er nog niet. We hebben een klein stapje gemaakt, nu moeten we de volgende stap zetten. Vandaar de extra actie deze week.'

Toch zoeken

De Marumer directeur steunt de actie helemaal, maar invalkrachten kunnen toch een telefoontje van hem verwachten deze week, mocht een leraar ziek worden. 'Ik heb dit jaar al vijf keer een groep naar huis moeten sturen. Dan kan ik rekenen op goodwill van ouders; dat wil ik niet op het spel zetten met deze actie.'

Niet meer op de fiets

De druk op basisschooldirecteuren is volgens Hazenberg groot. Door het lerarentekort komen hij en zijn collega's nauwelijks toe aan hun eigenlijke werk. Uren per dag zijn ze kwijt aan het regelen dat er iemand voor de klas staat. Voor Hazenberg gaat het zover dat hij voor dag en dauw op school is, of juist later komt. Alles om 's ochtends beschikbaar te zijn voor de zoektocht naar invallers als een leerkracht zich ziek meldt.

'Ik fietste veel van mijn huis in Grootegast naar school in Marum, maar dat doe ik ook niet meer. Ik ga nu met de auto, want ik kan niet zo lang onbereikbaar zijn op dat tijdstip; dan kan ik geen invallers regelen.'

Tekort aan directeuren dreigt

Volgens de schoolleiders is er straks niet alleen een lerarentekort, maar ook een tekort aan directeuren. Dit komt onder meer doordat hun salaris dat van een leraar nauwelijks meer overstijgt. Er zouden nu al directeuren zijn die kiezen voor een baan voor de klas, zodat ze niet de verantwoordelijkheid en het gedoe van een directeursbaan meer hebben en wel hetzelfde salaris.

Brief aan ouders

Stichting Quadraten, met naast De Bron nog vierendertig scholen in het Westerkwartier en Noordenveld, stuurde afgelopen vrijdag een brief aan ouders om begrip te vragen voor de verschillende acties.

'Wanneer er geen structurele oplossingen komen om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken, zijn wij bang dat er straks gewoonweg niet genoeg leerkrachten zullen zijn om les te geven aan uw kinderen.'

In de brief schetst de stichting hoe vaak het vorig schooljaar voorkwam dat er geen invalkracht te vinden was. Dit gebeurde 216 keer. Meer dan vijftig keer stond een leerkracht voor de klas die eigenlijk vrij was. De overige keren zijn groepen samengevoegd of stond iemand anders (bijvoorbeeld de directeur) voor de klas.

Cao-onderhandelingen

De landelijke actieweek van schoolleiders is bedoeld als pressiemiddel in de cao-onderhandelingen. Hoeveel directeuren meedoen is niet bekend; AVS en CNV verwachten dat het er landelijk zevenhonderd zijn.

