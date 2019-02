Goed verzorgde man slaapt al weken op station

Stap jij geregeld op de trein in Sappemeer-Oost? Dan heb je 'm vast ook gezien. De net uitziende man die al een aantal weken bivakkeert op het station.

'I'm not doing interviews', zegt hij tegen RTV Noord-verslaggever Elwin Baas. Aan zijn tongval te horen, komt hij uit Australië of Nieuw-Zeeland.

'Het opmerkelijke is dat hij er zeer verzorgd uitziet', vertelt Baas. 'Hij lacht vriendelijk en dan zie je ook aan zijn gebit dat hij goed verzorgd is. Maar wat hij op het station doet, wil hij niet vertellen.'