'Als we met 50 Plus twee zetels halen, hebben we het goed gedaan'

Ook 50 Plus gaat een gooi doen naar een Statenzetel bij de Provinciale Statenverkiezingen.Lijsttrekker is Johan ten Hoove uit Groningen.

Ten Hoove is geen onbekende in het politieke wereldje. Hij was vorig jaar steunfractielid van 100% Groningen, de fractie van Marjet Woldhuis. Ook deed hij vier jaar geleden een gooi naar een Statenzetel, toen nog onder de vlag van de Seniorenpartij.

Geleerd van de Seniorenpartij

'Maar daar hebben we van geleerd', zegt Ten Hoove. 'Wij deden als Seniorenpartij mee, ook 50 Plus deed met lijsttrekker Ferry Booij een poging. Beide kwamen we toen net tekort voor een zetel.'

Als we in de Staten twee zetels halen, zijn we meer dan tevreden Johan ten Hoove - lijsttrekker

Ten Hoove zegt met 50 Plus voor meerdere Statenzetels te gaan. 'We zijn realistisch, we hebben landelijk nu vijf zetels. Als we in de Staten twee zetels halen, hebben we het goed gedaan. Dan zijn we meer dan tevreden.'

'Stuk menselijkheid'

De inwoner van Groningen zegt met 50 Plus 'een stukje menselijkheid' terug te willen brengen in de provinciale politiek. 'Een aantal partijen stapt vrij gemakkelijk over de bevingsproblematiek heen, het kijkt vooral naar de kosten. Wij willen het menselijke geluid weer laten horen.'

50 Plus en Forum voor Democratie zijn tot dusver de partijen zonder zetel die zeggen mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen, naast de al zittende partijen in Provinciale Staten.

