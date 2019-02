Glasvezel. Voor de meeste Veendammers betekent het niet veel meer dan dat 'de tv-zenders mooi duidelijk zijn' en 'vrij snel internet'. Toch is de aanwezigheid van glasvezel in Veendam niet alleen uniek, maar ook noodzakelijk.

Voorlopend Veendam

99 procent van de huishoudens in de gemeente Veendam heeft een glasvezelaansluiting, zo blijkt uit de meest recente cijfers van onderzoeksbureau Stratix. Daarmee lopen de Veendammers nog steeds ver vooruit op de rest van Groningen, waar de glasvezeldekking in de meeste gemeenten dichter in de buurt komt van de nul procent.



Telecomreuzen

Dat komt mede doordat de kleine Stichting Kabelnet Veendam (SKV) het hoofd nog altijd boven water weet te houden, tussen de grote telecomreuzen met winstoogmerk.

'Wij hebben hier een maatschappelijk belang, in plaats van aandeelhouders die rendement op investeringen willen hebben. Als wij wat over hebben, gaat dat linea recta weer in onze stichting', legt Bert Feiken van SKV uit.



Dat maakt dat zo goed als heel Veendam, inclusief de buitengebieden, nu voorzien is van het razendsnelle glasvezel. En dat is niet alleen fijn als je in full-HD wilt Netflixen of naar een haarscherp Noord Vandaag wilt kijken.



Lingerie

'Een goede internetverbinding is noodzakelijk voor onze business. Als er geen glasvezel zou zijn in Veendam, dan zat ik hier niet', zegt Eric Idema. De business waar hij het over heeft, zijn de duizenden handboeien, lingeriesetjes en kunstvagina's die hij dagelijks via zijn webshops verkoopt.



Sloom lijntje

Idema's groothandel in seksspeeltjes, EDC, telt 130 personeelsleden. Die maken allemaal van hetzelfde netwerk gebruik. Ook moet de website regelmatig worden voorzien van de nieuwste productfoto's en –filmpjes. 'Dat zijn allemaal grote, zware bestanden. Als je met elkaar op een heel sloom lijntje zit, dan komt dat niet goed.'

Detail

Henk Jan Schmaal is wethouder van Economische Zaken in Veendam en hij bevestigt het belang van glasvezel voor bedrijven buiten het centrum.

'Op het industrieterrein heb je vaak te maken met tekeningen, bijvoorbeeld van automaterialen. Daar zitten heel veel details in en heel veel lagen onder. Dat vraagt grotere capaciteiten', zo legt Schmaal uit.



Centrum

Toch is het glasvezelnetwerk voor de slager op de hoek van minder groot belang, zo vertelt Joseph Kremer, voorzitter van de ondernemersvereniging in het centrum van Veendam. 'Ik heb wat ondernemers hier gesproken met de vraag: helpt die glasvezel jou nou direct? Ze zeggen vooral: op dit moment niet.'





Bij Kremers vereniging zitten bijvoorbeeld een kledingwinkel, een juwelier en een slager. De meesten van hen hebben een kassa- en pinsysteem op internet, maar verder weinig bijzonders. Daarvoor voldoet een 'gewone' internetverbinding ook, bevestigt Feiken van SKV.



Met of zonder

Voor de een is glasvezel dus een absolute noodzaak. 'Ik weet gewoon dat er op dit moment bedrijven zijn waarbij een glasvezelaansluiting bepalend kan zijn in of ze wel of niet naar Veendam komen', stelt Feiken, zonder dat hij die bedrijven bij naam kan noemen.

Voor de gemiddelde bewoner is het vooral een leuke bijkomstigheid. Die blijft waarschijnlijk toch lekker in Veendam wonen, met of zonder glasvezel. 'Zulke computermensen zijn wij nou ook weer niet', zegt een Veendammer.



