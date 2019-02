Directeur Wierden en Borgen stopt ermee (update)

Directeur Rinze Kramer van Wierden en Borgen legt zijn functie neer. Het is tijd voor een 'nieuwe koers met een andere bestuursstijl', vindt de woningstichting.

Wat onder die nieuwe koers wordt verstaan, is niet duidelijk. Gevraagd om een toelichting zegt Eelke Wiersma, de voorzitter van de Raad van Commissarissen: 'Wij respecteren het besluit van Rinze Kramer om zijn functie neer te leggen. Daar laat ik het bij.' Ondanks aandringen wil Wiersma verder niet op de kwestie ingaan.

Kramer kwam 28 jaar geleden in dienst van Wierden en Borgen. Onder zijn bewind groeide het aantal huurwoningen van de woningcorporatie in Noord-Groningen van 900 naar 7000. De vertrekkend bestuurder werd onder meer geconfronteerd met de gevolgen van de bevolkingskrimp en de aardbevingen in onze provincie.

Schimmelwoningen

Daarnaast kreeg hij te maken met boze huurders van verouderde 'schimmelwoningen' in Bedum. Vorige maand werd de knoop doorgehakt over dit slepende dossier.

Interim-bestuurder

Vorig jaar besloot de Raad van Commissarissen Peter van Heeswijk als interim-bestuurder naast Kramer te installeren. Met het vertrek van laatsgenoemde krijgt Van Heeswijk voorlopig de teugels alleen in handen. Het is nog niet bekend wie Kramer gaat opvolgen.

