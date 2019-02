De Koffiecorner #14: 'Ben bang dat er lijken uit de kast komen bij FC Groningen'

In de RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke week een aantal gasten.

Clubwatcher Stefan Bleeker praat je bij over wat er op, maar zeker ook buiten het veld is gebeurd bij FC Groningen. Verslaggever Karel-Jan Buurke bespreekt Donar, dat in een stevige dip zit.

-Martin Drent: 'Ik ben bang dat er lijken uit de kast gaan komen bij FC Groningen'

-Stefan Bleeker: 'FC Groningen een volksclub? Nee'

-Niiwino Geertsema: 'Als Doan terugkeert, gaat Memisevic wat mij betreft van het middenveld af'

-Karel-Jan Buurke: 'Erik Braal moet blijven, altijd gezellig met hem'

Deze Koffiecorner (en de vorigen) zijn hieronder te beluisteren, maar ook via Spotify en Apple Podcast

