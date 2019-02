Deel dit artikel:













Healthy Ageing Tour komt ook dit jaar naar Winsum Beeld uit de etappe naar Winsum van vorig jaar (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Winsum is opnieuw etappeplaats in de Healthy Ageing Tour. Op zaterdag 13 april wordt in en rondom het dorp de individuele tijdrit gereden tijdens de internationale wielerkoers voor vrouwen.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

De rensters krijgen vijftien kilometer voor de wielen. De rit tegen de klok zou wel eens beslissend kunnen zijn voor het klassement. Meer etappeplaatsen Ook Musselkanaal en Surhuisterveen zijn opgenomen in het etappeschema. Op 10 april is de eerste etappe. Waar het startschot dan klinkt is nog niet bekend. Datzelfde geldt voor de locatie van de slotrit. De organisatie hoopt binnen vier weken de andere start- en finishplaatsen rond te hebben. Lees ook: - Blaak sprint naar zege in Winsum