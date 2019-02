RTV Noord en NOS bundelen krachten op de website en in de app

RTV Noord en de NOS gaan in de toekomst meer samenwerken online en in de app. Zo kan je dadelijk bijvoorbeeld ook het nieuws van RTV Noord in de app van de NOS lezen.

Het is de bedoeling dat je in de toekomst in de app en/ of de website van de NOS kan aangeven dat je graag nieuws uit Groningen wilt meekrijgen. Je leest dan het nieuws van RTV Noord.

Andersom kunnen bezoekers van RTV Noord er in de toekomst voor kiezen om een selectie van de belangrijkste verhalen van de NOS te lezen.

'Belangrijk moment'

De samenwerking met de NOS geldt ook voor de andere regionale omroepen in Nederland. Hoe de invulling er precies gaat uitzien, wordt de komende tijd besloten. De samenwerking krijgt vandaag kracht met de ondertekening van het Convenant Versterking Publieke Journalistiek.

'Een belangrijk moment: voor de NOS, voor de regionale omroepen, maar bovenal voor het publiek', aldus NOS-directeur Gerard Timmer.

Steeds meer samenwerking

De stap is de volgende in de samenwerking tussen de dertien regionale omroepen en de NOS. Wat ooit begon op de radio is in de vorige jaren al gegroeid naar regionale blokken in de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur, gezamenlijke onderzoeken en het raadplegen van elkaars verslaggevers.

Een projectgroep gaat nu aan de slag met de uitwerking van de plannen. Het streven is om de veranderingen dit najaar door te voeren.

Heb je de RTV Noord-app nog niet? Download hem dan hier.