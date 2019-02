De winter van 1979: De zwarte kant

De situatie in Hefswal in 1979, vlakbij Roodeschool (Foto: RTV Noord)

Dat een sneeuwstorm als die van 14 februari 1979 niet ongevaarlijk is, blijkt wel uit het verhaal van Ida Wierenga uit Uithuizermeeden. Zij woonde in 1979 in Roodeschool, waar een jongen doodvroor achter een boerderij.

'Het was een jongen uit Oosternieland', vertelt Ida. 'Hij was het pad kwijtgeraakt in de avond. Het was ook hartstikke donker.'

In linie gezocht

Hink Wieringa is betrokken geweest bij de zoektocht naar de jongen. 'Ik was 16 en wat ik me ervan herinner is dat de man op weg naar huis verdwaald was. Vanuit Uithuizermeeden hebben we in linie gezocht richting Oosternieland. Hij moet zijn gaan schuilen tegen de deuren van een boerderij en daar is hij doodgevroren.'

Doodsangsten

Ida: 'Zijn familie heeft doodsangsten uitgestaan die nacht. De volgende dag is de jongen dood gevonden.'

Ida heeft het stoffelijk overschot verzorgd en toonbaar gemaakt voor de familie. 'Dat is de zwarte kant van de winter van 1979.'

