Nooit meer oant moarn: Piet Paulusma weg bij SBS6

Weerman Piet Paulusma stopt bij SBS6. De zender verlengt het contract van de weerman na 23 jaar niet meer. Paulusma stopt aan het eind van dit jaar.

De Friese weerman is regelmatig te horen en te zien bij RTV Noord, bijvoorbeeld om de week op zondag op Radio Noord en ook als Harma Boer op vakantie is.

Andere kant op

Volgens Paulusma is 'het een strategische keuze van de leiding van SBS6' om het contract niet te verlengen. 'Die wilde een andere kant op met het weer en daar hebben we Piet niet bij nodig', redeneert de weerman. 'Jammer, ik had de 25 jaar graag volgemaakt.'

Echt verbaasd is de weerman niet: 'Je ziet het wel een beetje aankomen, want SBS wil een andere kant op met de zender. Dat betekent dus ook dat er gekozen is voor een andere opzet van het weer. En in dat plaatje pas ik niet.'

Toekomst

Paulusma gaat niet bij de pakken neerzitten: 'We gaan proberen het bedrijf staande te houden; meer online, nieuwe website. En dit is pas vandaag bekend geworden, dus wie weet wat er allemaal op me afkomt.'

