VV Glimmen geteisterd door vandalen: 'Het begint vervelend te worden'

Voetbalvereniging Glimmen is - opnieuw - het slachtoffer van vernielingen. Deze keer werd de plastic veranda vernield. 'Het hangt er nog maar drie weken, een van onze vrijwilligers is er vijf weken mee bezig geweest.'

'Nu kan hij weer opnieuw beginnen. Heel sneu.'

Dat zegt bestuurslid Reint Nienhuis. Bij de club zijn ze de vernielingen die er met enige regelmaat worden aangericht inmiddels spuugzat. 'We hebben het druk genoeg met de club, dit wil je er niet bij hebben.'

Netten kapot gesneden

Rond de kerstdagen waren er ook vernielingen. 'En we hebben al langere tijd dat de dugouts vernield worden, of dat er rommel in ligt. Er wordt rotzooi op het veld gegooid, de netten in de doelen worden kapot gesneden. Het begint een beetje vervelend te worden.'

VV Glimmen gaat aangifte doen van de vernielingen, die met name 's avonds en in het weekend gebeuren.

De club vermoedt dat een groepje jongeren verantwoordelijk is. 'Maar wie het precies zijn, weten we niet.'