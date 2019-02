Boetes voor boeren die fraudeerden met EU-subsidies

Drie Groningse boeren die fraudeerden met EU-subsidies hebben maandag werkstraffen en boetes gekregen. Ook het landbouwmechanisatiebedrijf uit Midwolda dat de fraude faciliteerde is veroordeeld.

Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. Het landbouwmechanisatiebedrijf verstrekte facturen en orderbevestigingen aan de boeren voor de aanschaf van landbouwmachines. Met die facturen konden de agrariërs EU-subsidies aanvragen.

Te hoge bedragen

De bedragen op die facturen waren echter structureel hoger dan werkelijk waardoor de boeren meer subsidie kregen dan waar ze recht op hadden. Negen boeren fraudeerden, maar zes van hen wisten vervolging af te kopen. Ze betaalden boetes en leverden de subsidiegelden in.

Drie boeren stonden twee weken geleden voor de rechter in Zwolle. Een agrariër uit Finsterwolde kreeg maandag een werkstraf van zestig uur en een boete van 7.500 euro. Twee andere boeren, uit Appingedam en Sappemeer, kregen respectievelijk werkstraffen van veertig en twintig uur en boetes van 2.700 en 1.000 euro.

Vrijspraak

De directeur van het landbouwmechanisatiebedrijf werd door het OM gezien als hoofdverdachte. Hij is echter vrijgesproken. Hij had zijn leidinggevende taken al afgestoten en had dus geen rol bij de verstrekte valse facturen. Tegen hem was negen maanden cel geëist. Zijn 43-jarige zoon kreeg een taakstraf van 160 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

Het OM gaat mogelijk meer boeren vervolgen die op deze wijze gefraudeerd hebben met EU-subsidies.

Lees ook:

- OM eist celstraf tegen 'frauderende' boer uit Midwolda