Een automobilist is maandagmiddag in Winschoten tegen een woning gereden.

Het ongeluk gebeurde in de M.A. De Ruyterlaan. De bestuurder reed dwars door de voortuin en botste daarna tegen het huis. Mogelijk had hij per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem getrapt.

Volgens getuigen moest de bestuurder door de brandweer uit de auto worden gehaald. Hij zou voor onderzoek naar het ziekenhuis zijn gebracht.