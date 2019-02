Komt de Agrarisch Ondernemer van het Jaar oet Grunnen?

Twee Groningse boeren zijn in de race voor de titel 'Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2019'. Dat is een onderscheiding die sinds 1995 wordt uitgereikt door een grote agrarische uitgeverij.

Tien genomineerden

De Groningse kandidaten zijn melkveehouder Jan Pieter van Tilburg in Hellum en varkensboer Annechien ten Have in Beerta. In totaal zijn er tien Nederlandse boerenbedrijven uit diverse sectoren genomineerd.

Duurzaam

Van Tilburg en zijn vrouw bestieren een melkveebedrijf met 140 melkkoeien. Hij denkt dat de jury zijn bedrijf genomineerd heeft vanwege de duurzame manier waarop er melk wordt geproduceerd.

''In 2014 hebben de de meest energiezuinige stal van Nederland gebouwd', zegt hij. 'En we zij nu bezig met mestkoeling. Bovendien hebben we sinds anderhalf jaar een windmolen op onze grond staan die stroom levert voor het dorp.'

'Goed voorbeeld'

Ten Have en haar gezin hebben een splinternieuwe stal waarin plaats is voor 4900 vleesvarkens en 600 zeugen. Ze produceren vers, duurzaam varkensvlees voor de supermarkt. Ten Have: 'Wij zijn voorgedragen door het ministerie van LNV. Daar zien ze ons kennelijk als een goed voorbeeld.'



Op 28 maart wordt duidelijk welke boer de titel wint.