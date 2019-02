Snel internet, maar niet voor iedereen: 'We vallen tussen wal en schip'

De provincie Groningen kan haar eigen belofte om snel internet voor de hele provincie aan te leggen niet waarmaken. Dat zeggen ondernemer Erik Gritter uit Den Andel en Geertje Karstens uit Niekerk.

Zij zijn twee van de 6.000 adressen die naar eigen zeggen tussen wal en schip vallen. De provincie Groningen startte samen met Economic Board Groningen en de Nationaal Coordinator een regeling om heel Groningen van snel internet te voorzien.

Wit of grijs

Van de 20.000 oorspronkelijke adressen in het bevingsgebied vallen er nu 6.000 buiten de boot. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen 'witte adressen' en 'grijze adressen'.

Mensen die op een wit adres wonen hebben volgens de metingen een verbinding die langzamer is dan 30 mb per seconde. Een grijs adres heeft een verbinding van boven de 30 mb per seconde.

Maar bij de start van de regeling was dit niet duidelijk voor de inwoners van het gebied, zegt Gritter.

'De provincie doet inderdaad de claim dat heel Groningen van snel internet wordt voorzien. Maar wat schetst mijn verbazing, dat is helemaal niet het geval', geeft Gritter aan.

Wij zitten net iets boven de 30 mb per seconde. Dat wordt als voldoende gezien. Maar voor is dat bij lange na niet het geval Erik Gritter-Eigenaar Cultuurcentrum Andledon

Gritter, eigenaar van cultuurcentrum Andledon in Den Andel, ziet dat in zijn dorp een deel nu wel in aanmerking komt voor de regeling snel internet, en een deel niet. 'Wij zitten net iets boven de 30 mb per seconde. Dat wordt als voldoende gezien. Maar voor is dat bij lange na niet het geval. We vallen tussen wal en schip.'

20 mb per seconde

Ook Geertje Karstens uit Niekerk zegt dat de regeling niet voor haar geldt, ondanks het feit dat ze naar eigen zeggen onder de limiet valt.

'We komen niet boven de 20 mb per seconde', zegt ze. 'We moeten soms wachten. En dat is voor onszelf niet zo erg, maar wij denken ook aan de samenleving hier. Er zijn mensen die als grijs adres zijn bestempeld, maar die een slechte verbinding hebben. Wij horen daar ook bij.'

Mensen die denken onterecht buiten de boot te vallen, kunnen zich bij ons melden Patrick Brouns-Gedeputeerde

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) zegt zich niet te herkennen in de kritiek van Gritter en Karstens.

'Het is snel internet voor iedereen en ik heb er altijd bij gezegd wat dat betekent. De commerciële partijen hebben eerst de mogelijkheid om het zelf te doen', zegt Brouns. 'Wanneer wij ook de grijze adressen zouden meenemen, zou dat worden gezien als ongeoorloofde staatssteun, omdat commerciele internetaanbieders zich op die markt richten.'

Lobby in Brussel

Wel zegt Brouns de frustratie te begrijpen. 'Zeker. Er vindt toch een soort tweedeling plaats. Maar mensen die denken onterecht buiten de boot te vallen, kunnen zich bij ons melden. Dan wordt alsnog naar hun situatie gekeken. Ook zijn we in Brussel met een lobby bezig de regels voor het aanleggen van snel internet in buitengebieden te versoepelen.'

Lees ook:

- Deadlinestress voor aanleg snel internet: 'Het wordt krap'

- Aanleg snel internet is begonnen in Zoutkamp