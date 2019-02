Supermarkt die op zondag open is gewaarschuwd: 'Wij gaan handhaven'

Supermarkteigenaar Patrick de Groot van de Spar in Aduard hoort dinsdag hoe de gemeente Westerkwartier ermee omgaat dat hij de afgelopen zondagen open was, terwijl dat niet mag.

'Laat helder zijn: wij gaan wel handhaven', zegt burgemeester Koos Wiersma van Westerkwartier. 'We hebben zondag geconstateerd dat de Spar toch open was. Meneer De Groot zal een dezer dagen bericht krijgen hoe we daar verder mee omgaan.'

'Dat gaan wij naar hem communiceren, hij krijgt er zeer binnenkort bericht van. Ik denk morgen al. Desnoods zal ik hem dat zelf gaan toelichten.'

Nieuwe regels op komst

De zondagsopenstelling is een discussiepunt in de nieuwe gemeente Westerkwartier aangezien de oude gemeenten hier verschillende regels voor hadden. In Aduard mochten de winkels niet open op zondag.

In de aanloop naar een nieuwe regel werd een gedoogconstructie voorgesteld, maar die haalde het woensdag niet in de gemeenteraad en dus gelden de oude regels nog. De verwachting is dat de zondagsopenstelling over enkele weken wél is geregeld. Waarschijnlijk mogen supermarkten dan van 13:00 tot 17:00 open op zondag, zoals de coalitie wil.

Geen politie

Volgens Wiersma zal het niet zo zijn dat de politie op de stoep staat, als de winkel komende zondag tóch weer open is.

'Zo werkt het niet. Het is geen snelheidsovertreding waarvan je direct weet wat de gevolgen zijn. De gemeente beraadt zich erop wat exact te doen. Morgen krijgt hij daar bericht over.'

En krijgt de Spar-eigenaar mogelijk boetes met terugwerkende kracht? 'De maatregel die we gaan nemen, is vooral gericht op komende zondag.'

Lees ook:

- Het mag niet, maar de super in Aduard is toch weer open

- Westerkwartier wil geen gedoogconstructie voor zondagopenstelling supermarkten

- Niet alle supermarkten in Westerkwartier willen open op zondag