Winsum heeft toch meer uitgegeven aan afscheid

De voormalige gemeente Winsum heeft naar verwachting 50.000 euro meer uitgegeven aan afscheidsfeesten dan ze eerder had vermeld. Dat blijkt uit navraag door RTV Noord.

Een woordvoerder van de nieuwe gemeente Het Hogeland liet vorige week nog weten dat Winsum 16.000 euro uitgaf aan activiteiten rond het afscheid, onder meer aan een receptie in sportcentrum Veldwijk. Maar de gemeente had een belangrijk onderdeel niet meegerekend.

Acht voorstellingen

De Stichting Kulturele Kommissie Winsum (SKKW) hield in elk dorp van de voormalige gemeente de voorstelling 'Sjans op het Hogeland'. Het toneelstuk was een cadeau van de gemeente Winsum en de kaartjes waren gratis. Daar trok de gemeente 50.000 euro voor uit.

Afscheidsreceptie

Dat bedrag schaart de gemeente onder 'cultuur', maar valt wel degelijk onder het afscheid van de nieuwe gemeente. Daarmee komt het bedrag voor Winsum naar verwachting op 66.000 euro. Dat kan nog bijgesteld worden, omdat het onduidelijk is of het begrote bedrag voor de voorstellingen helemaal op is gegaan.

Kostenoverschrijding

Hiermee hebben de vier Hogeland-gemeenten in totaal 415.000 euro uitgegeven aan hun eigen afscheid. De gemeenten lieten afgelopen voorjaar nog weten maximaal 370.000 euro uit te willen geven. Daar zitten ze dus bijna een halve ton boven.

Meerdere partijen in de gemeenteraad lieten vorige week al weten opheldering te willen over de tonnen die zijn uitgegeven aan afscheidsfeesten.

