'Gemeente moet zoeken naar oplossing voor lerarentekort'

De PvdA in Groningen vindt dat de gemeente een oplossing moet zoeken voor de noodgedwongen ingekorte schoolweek op het Diamant College.

De school voor voortgezet speciaal onderwijs voerde onlangs een vierdaagse lesweek in. Reden is het gebrek aan leerkrachten.

De PvdA noemt de situatie zorgelijk. 'Juist deze kinderen hebben voldoende aandacht en structuur nodig. Een dag minder les doet hieraan af. Dit gaat bovendien ten koste van het leren, waarvoor deze kinderen juist meer tijd nodig hebben', stelt de partij.

Niet alleen de situatie op het Diamant College wordt aangekaart. Ook is de vraag aan het stadsbestuur 'of ook andere klassen op andere scholen thuis zitten of dreigen te zitten vanwege het tekort'.

De PvdA wil dat de gemeente in gesprek gaat met de leiding van het Diamant College. 'Het is een probleem van ons allemaal, niet alleen van de schoolleiding', aldus raadslid Julian Bushoff.

Lees ook:

- Twee Groningse scholen over op vierdaagse lesweek door lerarentekort

- Tekort leerkrachten basisscholen: 'Ik denk dat het nog niet zo nijpend geweest is als nu'