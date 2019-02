'Sjoemelsoftware vermomd als Tetris maakte bonnetjes onzichtbaar'

De zes verdachten in de Ni Hao-rechtszaak worden verdacht van fraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Dat bleek maandag tijdens de eerste zittingsdag.

De eigenaars van het Chinese restaurant zouden voor enkele tonnen hebben gefraudeerd. Vijf van de zes verdachten zwijgen vooralsnog. De hoofdverdachte wast zijn handen in onschuld. 'Hij zegt dat hij zich totaal niet bemoeit met het restaurant en de helft van het jaar in China zit voor zaken', vertelt verslaggever Noor Vloeimans. Zij volgt de zaak op de voet.

Maandag maakte het Openbaar Ministerie een begin met de feiten die op tafel liggen. 'Er is sjoemelsoftware aangetroffen op computers en in kassasystemen. En er waren beveilingscamera's gericht op de kassa's', vat Vloeimans de bewijslast samen.

'Tetris'

De sjoemelsoftware bestond uit een bestandje op een usb-stick. Het bestand was vermomd als het spelletje 'Tetris' en maakte bepaalde bonnen onzichtbaar in het Chinese kassasysteem.

'Uit eten'

De FIOD heeft eveneens het aantal klanten dat de restaurants binnen ging geteld en daarna gecheckt wat hiervan terug te vinden was in de boeken. 'Ook zijn ambtenaren van de FIOD daar gaan eten. Ze hebben betaald, maar hun bon was niet terug te vinden in de administratie. Dat doet wel een belletje rinkelen.'

De Ni Hao Groep exploiteert Chinese restaurants, is een handelsorganisatie en doet aan hotel- en horeca-inrichting. In september 2011 kwam Ni Hao in opspraak nadat FIOD twee restaurants en het hoofdkantoor in Tynaarlo binnenviel.

Cash en sieraden

Bij de restaurants werd voor ruim 900.000 euro aan contact geld gevonden. In kluizen van diverse banken vond de FIOD sieraden, diamanten en dure horloges.

Deze week neemt het OM nog alle feiten rond de rechtszaak door. Volgende week maandag volgen de eisen.

