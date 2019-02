Verkeer vanaf DUO naar de Hereweg krijgt langer groen

De verkeerlichten vanaf DUO-gebouw naar de Hereweg in Stad worden anders ingesteld. Zo wil aannemerscombinatie Herepoort sluipverkeer door de wijk voorkomen.

Of er nog meer aanpassingen volgen, is onduidelijk. 'Er moet een nieuwe balans qua verkeer ontstaan. We moeten het even aanzien en niet te vroeg ingrijpen.'

Zowel in de ochtend- als avondspits probeerden automobilisten tevergeefs via de toerit de ringweg op te komen. Deze is sinds afgelopen weekend afgesloten. Volgens Veneberg is het een kwestie van tijd tot de alternatieve routes worden gevonden.

'Een tweede natuur'

'Het alternatief is dat je over het spoor moet rijden en dat is geen gelukkige route.' De alternatieve routes via het Julianaplein en Groningen-Zuid vormen de oplossing, zegt Veneberg. 'Als mensen dit een aantal keren geprobeerd hebben, zullen ze ervaren dat dit sneller is. Dan worden deze routes een tweede natuur.'

