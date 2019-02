Verdriet om overleden dochter maakt van Edo Staal een dichter

De plotselinge dood van zijn dochter Cisca veroorzaakte zoveel verdriet bij de 70-jarige Edo Staal dat hij er twee dichtbundels aan overhield. De tweede Groningse dichtbundel 'De Tied Vlogt' van de Winschoter gaat naar zijn tweede druk.

'De dokter zei dat ik moest gaan schrijven. Dat was goed voor de verwerking van het verdriet','vertelt de geboren Drent die jarenlang in Westerlee woonde. 'Je emotie. Je verdriet. Je schrijft het allemaal van je af'.

'Vergeten'

Zo gezegd zo gedaan. Van een aantal van die gedichten over dochter Cisca en ander werk maakte hij de eerste bundel: 'Vergeten'. 'Er zijn meer mensen die hun kind hebben verloren. Uit mijn gedichten kunnen ze heel veel halen'.

Ede

En nu dus al weer een tweede boekje. Deze keer in het Gronings. In zijn moedertaal kan hij zich makkeijk uiten. 't riemt mooier. In t Grunnegers zit alles in. Alles'. Misschien heeft het ook te maken met zijn naam. Edo heet officieel Ede en is ook nog eens hele verre familie van de overleden zanger.

Zijn moeder vond de naam Ede maar niks en noemde haar zoon steevast Edo. Het maakt de gepensioneerde werkleider van Synergon niets uit. Hij dicht gewoon door. Ofschoon hij zelf meer spreekt van rijmen.

De tied dai gaait en lopt mor deur,

Mor wie hollen de kop der veur,

Ook al is t nog zo muilek dizze tied,

Wie roaken de gedachte an die noeit kwiet.