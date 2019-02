Delfzijl moet toeleggen op jeugdzorg voor azc-kinderen

De tijdelijk heropende opvanglocatie voor vluchtelingen in Delfzijl (Foto: Google Street View)

Delfzijl maakt zich niet alleen zorgen om de stijgende tekorten op de zorg voor Nederlandse kinderen. De gemeente moet ook geld bijleggen op de zorg voor kinderen uit de twee asielzoekerscentra in de stad.

De inkoop van jeugdhulp voor vluchtelingen is per 1 januari overgedragen aan gemeenten, maar het Rijk geeft te weinig geld om alle kosten te kunnen betalen.

'Helemaal niks'

Op beide COA-locaties (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zitten op dit moment ruim 150 kinderen. Per kind krijgt de gemeente 740 euro. 'Dat is helemaal niks', zegt ChristenUnie-raadslid Sebastien Sabanga.

'Stel dat een kind een paar keer naar het ziekenhuis moet, dan ben je al door dat bedrag heen', zegt Sabanga, die vragen heeft gesteld over de kwestie.

Creatieve oplossingen

Hoeveel de gemeente exact moet toeleggen, is nog onduidelijk. Feit blijft wel dat Delfzijl hierdoor gedwongen wordt om creatieve oplossingen te vinden, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten.

De gemeente zet in op preventie en extra ondersteuning voor ouders bij de opvoeding en het leren van de Nederlandse taal. Ook wil de gemeente daarbij scholen meer ondersteunen.

Lastig grip op te krijgen

Sabanga is bang dat de gemeente nu veel geld moet toeleggen, doordat het Rijk te weinig geeft. Volgens het raadslid is het echter lastig om grip te krijgen op de kosten:

'Het is geen stabiele groep, want ze blijven maar een paar maanden. Daarna gaan ze meestal naar een andere locatie. Daarom is het moeilijk om een goed plan van aanpak voor hen te maken.'

Deze maand gaat één van de tijdelijke opvanglocaties in Delfzijl dicht, vanwege de bouw van een nieuw azc-complex. Daardoor blijven er nog zo'n zeventig kinderen over op de COA-locatie in Delfzijl.

