Derksen haalt na ZZ Top ook Van Morrison naar zijn bluesfestival

De Ierse zanger Van Morrison komt in juni naar het noorden. Bluesliefhebber en oud-Veendamspeler Johan Derksen strikte hem voor zijn Holland International Blues Festival.

Morrison, bekend van hits als Brown Eyed Girl en Moondance, staat op 14 juni op het podium in Grolloo. het dorp waar de roots van bluesband Cuby & the Blizzards liggen.

De 73-jarige Morrison stond nog nooit op het podium in Drenthe. Hij was wel in 2017 een van de gasten op het North Sea Jazz-festival in Rotterdam.

'Wereldtop in het dorp'

Andere grote namen op de vierde editie van het festival ZZ Top, Lynyrd Skynyrd en Johnny Lang. 'We hebben gewoon de wereldtop in het dorp', zei Derksen maandagavond.