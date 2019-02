'Goede maaltijd en warm hotel' voor Sappemeerster stationslaper

De man die al wekenlang op station Sappemeer-Oost sliep, heeft tijdelijk onderdak. Stichting Straatwijs nam hem mee voor een goede maaltijd en een paar overnachtingen in een hotel.

'We hebben vooral gevraagd: wat heb je nodig?', zegt Siebe Zwerver van de stichting. 'Hij sliep er al vanaf 1 januari en wilde eigenlijk gewoon even bijkomen van het koude weer. Dat was zijn grootste wens.'

Uit het buitenland

Maandagochtend trof verslaggever Elwin Baas de man op het station. Hij wilde niks zeggen. Baas vermoedde een Australisch of Nieuw-Zeelands accent. 'Dat hebben we hem voorgelegd en daar moest hij hard om lachen', zegt Zwerver. 'Daar komt hij niet vandaan, maar wel uit het buitenland.'

We hebben geleerd om niet te ver in het verleden te kijken, maar ook niet al te ver naar de toekomst Siebe Zwerver-Stichting Straatwijs

Zwerver sprak maandagavond met de man op station Sappemeer-Oost en samen met een jongen die wilde helpen, werd hij naar Groningen gebracht. Tijdens het eten vertelde hij zijn persoonlijke verhaal.

Rest de vraag: wat nu? 'We hebben geleerd om niet te ver in het verleden te kijken, maar ook niet al te ver naar de toekomst. En zo is deze man ook qua levensvisie.'

De boel overzien

'Hij is er nu heel gelukkig mee en kan de boel weer een beetje overzien. Het is een stuk makkelijker om dat in een warme omgeving met een gevulde maag te doen dan op een station. Hij is vrij zelfverzekerd wat hij wel en wat hij niet wil.'

Op de laatste dagen van 2018 ontfermde Stichting Straatwijs zich over Mathijs, die in de stationshal van Groningen sliep. 'Hij heeft nu een dak boven zijn hoofd', zegt Zwerver. 'Ik kwam hem toevallig tegen in de stad en hij is helemaal happy en weer 'on route'.'

Lees ook:

- Goed verzorgde man slaapt al weken op station

- Hoe is het met de dakloze jongen die de Kerst in een hotel doorbracht?