Estse horlogedief loopt tegen de lamp in Bunde (Foto: Jos Schuurman/FPS)

In het Duitse Bunde is afgelopen vrijdag een 34-jarige man uit Estland uit een bus gehaald, die onder weg was naar Berlijn.

De Est was in bezit van veertien dure horloges met een totale waarde van 125.000 euro.

Hij liep tegen de lamp bij een routinecontrole van de Duitse politie vlak over de grens bij Bad Nieuweschans. Hij verklaarde de horloges eerder op de dag in Amsterdam te hebben gestolen.