Zieke drieteenstrandlopers spoelen aan: 'Het ziet er slecht uit'

In navolging op de zeekoeten spoelen nu ook zieke en zwakke drieteenstrandlopers aangetroffen op het Noordzeestrand.

De vogeltjes vertonen dezelfde soort symptomen als de zeekoeten waarvan al meer dan honderd bij vogelopvangcentrum De Fûgelpits in Moddergat zijn binnengebracht. Dat meldt Omrop Fryslân.

Slachtoffers op Ameland

Van al die zeekoeten heeft bijna geen enkele het gered. Nu is er ook niet veel hoop dat de vogeltjes het zullen overleven. Volgens Gaatske Wiersma van het centrum op de Gronings-Friese grens is er van deze strandlopers die op Ameland gevonden zijn nog maar eentje in leven.

De dode vogels zijn opgestuurd voor onderzoek, waar de oorzaak vastgesteld moet worden.

Containerramp

Wiersma denkt dat de grote containerramp bij de eilanden er mee te maken heeft. 'Misschien dat daar chemicaliën uitlekken of zo. Wij weten het niet. Maar dit soort kleine vogeltjes zien we hier in de opvang verder nooit. Meer dan goed op ze letten kunnen we niet, maar het ziet er slecht uit.'

'Niet door plastic of piepschuim'

Wiersma denk niet dat de vogels verzwakt zijn door plastic of piepschuim. 'Het duurt altijd een tijdje voor de vogels daar last van krijgen. Daar zouden we het dan komende zomer nog wel eens druk mee kunnen krijgen', verwacht Wiersma.

