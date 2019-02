Deel dit artikel:













Renée Luth is de nieuwe 'Stadsdichter van Groningen' Wethouder Paul de Rook (rechts) en de kersverse stadsdichter Renée Luth (Foto: Henk Veenstra)

De 39-jarige Renée Luth uit Haren is in het Grand Theatre in Stad uitgeroepen tot de nieuwe stadsdichter van Groningen.

Op de functie van stadsdichter kwamen negen sollicitaties binnen. Luth is de opvolger van Lilian Zielstra. Ik slik al twee weken slaappillen, omdat ik het zo graag wilde dat ik er niet van kon slapen Renée Luth-Stadsdichter De dichter uit Haren reageerde geëmotioneerd op de benoeming door wethouder Paul de Rook. 'Ik wilde dit zo graag, echt zo, zo, zo graag,' vertelt Luth nadat ze alle felicitaties in ontvangst heeft genomen. 'Ik slik al twee weken slaappillen, omdat ik het zo graag wilde dat ik er niet van kon slapen. Ik liep helemaal over van ideeën en enthousiasme. Dus ik ben heel erg blij dat ik het geworden ben.' Twee jaar Met haar plannen om onder meer de bewoners uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer bij het stadsdichterschap te betrekken wist Luth de jury te overtuigen. Die jury, onder leiding Tieske Slim (van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen), droeg Luth voor aan de gemeente waarna de wethouder Luth voor twee jaar benoemde. Ik heb besloten dat ik alles laat vallen, dat dit mijn baan is de komende twee jaar Renée Luth-Stadsdichter De kersverse stadsdichter bruist van de ideeën. Zo wil ze meer poëzie op straat. 'Samen met de wijken, met wijkteams, wil ik gedichten uitzoeken en die met vergankelijke materialen op straat zichtbaar maken, dat kan met planten, met mos, met zandsteen', vertelt ze er over. Verder wil ze voor jong talent een schrijversacademie opzetten samen met andere literaire en culturele instellingen in de gemeente. Voor het werk dat daarmee op haar afkomt is ze niet bang. 'Ik heb besloten dat ik alles laat vallen, dat dit mijn baan is, de komende twee jaar. Mijn focus gaat helemaal hier naar uit', aldus Luth. De titel 'Stadsdichter van Groningen' bestaat sinds 2002 en werd in het leven geroepen door Bart FM Droog die ook de eerste was die de titel droeg.