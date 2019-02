Basisscholenconflict: hoofdrolspelers zwijgen na urenlang overleg

De bestuurscrisis binnen scholengemeenschap OPOS duurt voort. Maandagavond was er urenlang overleg over welke bestuurder de neuzen op de zeven basisscholen in de gemeente Midden-Groningen weer dezelfde kant op krijgt.

Het is na elven als leden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (Gmr) en de voltallig Raad van Toezicht (RvT) met hun adviseur de vergaderzaal in het bestuursgebouw van OPOS in Slochteren verlaten.

'Geen commentaar', klinkt het. Niemand van de aanwezigen wil ook maar iets kwijt over de voortgang van het gesprek. De Raad van Toezicht is naar de al geplande vergadering van de Gmr gekomen om de beoogd opvolger van de vertrokken bestuurder Hester van Gorkum te bespreken. De Gmr moet daarover een advies uitbrengen.

'Ik ga niks zeggen'

Opvallende aanwezige: onderwijswethouder Erik Drenth (CDA). Tot nu toe zei hij het oplossen van de bestuurscrisis aan OPOS over te laten, maar maandagavond zat de wethouder toch aan tafel.

'Ik ga niks zeggen. Dat hebben wij netjes met elkaar afgesproken en daar houd ik mij aan', vertelt de wethouder terwijl hij naar zijn auto loopt.

Ook Marianne Kraai, voorzitter van de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad wil niets kwijt over het gesprek. 'We zijn met elkaar in gesprek, en als we klaar zijn dan komen we naar buiten met een bericht.'

De onrust binnen de stichting ontstond vorig jaar. Bestuurder Van Gorkum schorste basisschooldirecteur Mijna de Bruin. Waar dat conflict over ging is onduidelijk. Ouders wordt verzseker dat het om een 'bovenschools' probleem gaat.

Conflict escaleert

Bovenschoolse problemen of niet; in de weken erop escaleert het conflict. Drie basisscholen zeggen kort na elkaar het vertrouwen op in de bestuurder. Het gaat om De Driespan in Harkstede, De Ruitenvelder in Froombosch en de Kinderboom in Slochteren.

Vorige week sloeg de onrust over naar nog een basisschool: de Springplank in Siddeburen. Schooldirecteur Allard Bloem stapte per direct op vanwege de perikelen. Volgens Bloem omdat hij op teveel weerstand stuitte voor veranderingen die hij wilde doorvoeren.

Hoe nu verder?

De Raad van Toezicht wil zo snel mogelijk een interim bestuurder benoemen voor stichting OPOS. Volgens ingewijden maakt de beoogde kandidaat deze week nog kennis met een aantal scholen.

Lees ook:

- Hoofdrolspeler basisscholenconflict vertrekt toch

- Verbazing en boosheid over aanhoudend basisscholenconflict: 'We zijn lamgeslagen'