Lopend Vuur: Het is logisch dat je ook buiten werktijd bereikbaar bent (Foto: Lex van Lieshout/ANP)

Een appje in de avonduren, een mailtje in het weekend of je collega die nog even met je wil overleggen, terwijl je langs de lijn bij het voetbalveld naar de verrichtingen van je zoon of dochter staat te kijken.

Sinds de opkomst van de smartphone is dat de normaalste zaak van de wereld. We werken niet alleen meer van negen tot vijf, maar zijn vaak de hele dag bereikbaar. Vaak is dat handig, maar het kan ook als belastend worden ervaren. PvdA-kamerlid Gijs van Dijk dient binnenkort een wetsvoorstel in, waarin staat dat werknemers het recht hebben om onbereikbaar te zijn. Hoe denk jij hierover? Mogen ze je appen, mailen of bellen? Of zet jij alles soms bewust uit? Ons Lopend Vuur van vandaag: