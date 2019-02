Rondje Groningen: Een bakkie op eenzame hoogte

Je wilt een lang weekend naar Lissabon. Wat doe je dan in de praktijk? Een dagje Groningen natuurlijk! Dit en andere opmerkelijkheden in Rondje Groningen vandaag.

1) Wel zo veilig

Is dit aardbevingsbestendige bed handig voor ons Grunnegers?

2) Harma op pad met Piet

Vorige week werd bekend dat Piet van Dijken in mei stopt met zijn programma Herestraat Helemaal op OOG TV. Maar dat duurt nog even. Donderdag loopt hij door de Groninger binnenstad met onze eigen weervrouw Harma Boer.



3) 'Hoe drink jij je koffie?'

'Nou, euh...'

4) Veendammers en Muntendammers

Volgens het 'meme'-account Veendammers op Instagram gaat het niet altijd lekker samen:

5) Mooi oranje is niet lelijk

Wie maandag de deur uit ging met zijn fototoe... smartphone dus, kon zomaar fraaie plaatjes met prachtige kleuren schieten.

6) Het laatste stukje...

... en dan is de buitenkant van het Groninger Forum écht dicht.

7) Stralend onder de sterren

De DUO is al wel een tijdje af. Zou het Forum er ooit zo fier bij staan onder de sterren?

8) Avondje hiphoptalent in Stad

Volle bak, spitters, spinners en andere terminologie die we vast niet goed beheersen: in De Zolder in Groningen wordt teruggeblikt op de eerste Vibez of Hip-Hop jamessie.

9) Niet vliegen = dagje Groningen?

Er lijkt meer en meer bewustzijn te ontstaan over de vervuiling van vliegen. Zou dat meer toeristen voor Groningen betekenen?

10) Rare corner

Onze FC-verslaggever Stefan Bleeker weet even niet wat hij ziet.

11) Verlichte apenkooiers

Deelnemers van Glow in the Dark-Apenkooi in Groningen wisten juist wél wat ze zagen. Fel verlichte-medegymmers!

