Komt de Zuiderzeelijn terug op de agenda als 'Lelylijn'?

Dertig minuten sneller met de trein van Groningen naar de Randstad, zoals in de proef van de NS afgelopen weekend? Het is voor verschillende politici niet genoeg. Zij pleiten voor een nieuwe Zuiderzeelijn: de Lelylijn.

Dat schrijft De Telegraaf deze dinsdag.

De Lelylijn moet van Groningen via Drachten, Heerenveen en Emmeloord naar Lelystad rijden en op de rit 200 tot 250 kilometer per uur halen. Zo zou op het traject Groningen - Lelystad een uur tijdswinst gehaald kunnen worden.

Verschil Zuiderzeelijn en Lelylijn

Het traject lijkt op de Zuiderzeelijn. Dat miljardenproject voor een snelle treinverbinding tussen Groningen en Amsterdam werd in 2007 afgeschoten, omdat de investering te weinig bijdrage zou leveren aan de economische verbetering van het Noorden.

In het nieuwe idee rijdt de trein echter niet door naar Almere en de hoofdstad, maar stopt de trein in Lelystad waar overgestapt kan worden. Het project zou zo'n 3 à 4 miljard euro kosten.

'Gevaarlijke A7 ontlasten'

'Dat aan te leggen spoor moet drukke wegen ontlasten, niet alleen onze gevaarlijke A7, maar ook de dichtslibbende Randstad', zegt D66-raadslid Wim van Wegen uit de Flevolandse gemeente Noordoostpolder tegen de krant.

Een meerderheid van de Provinciale Staten in Flevoland gaf eerder al aan te willen lobbyen voor de nieuwe lijn.

Pas als de experimenten spaak lopen, gaan we ons sterk voor maken voor een Zuiderzeelijn Johannes Kramer - Gedeputeerde Friesland

'Nog geen sprake van'

De Friese gedeputeerde Johannes Kramer zegt de plannen nu niet te ondersteunen. 'Pas als de experimenten met versnellen van het huidige spoor spaak lopen, gaan we ons sterk maken voor een Zuiderzeelijn.'

Ook de NS houdt vast aan de huidige plannen voor het versnellen van verbindingen in het Noorden. Daaronder valt onder andere het schrappen van station Assen in de route tussen Groningen en Den Haag (moet 30 minuten schelen; kan 'nog jaren' duren), en snellere stoptreinen tussen Groningen en Zwolle (vanaf eind dit jaar).

Symposium

Op 1 maart is in Emmeloord een symposium over de Lelylijn. Daarbij zijn volgens Van Wegen ook Kamerleden uitgenodigd. 'Nu moeten we de provincie en het kabinet meekrijgen.'

