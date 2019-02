Verdachten fraudezaak Ni Hao worden 'met de nek aangekeken'

Op de eerste zittingsdag van de fraudezaak rond restaurantketen Ni Hao zwegen de zes verdachten met name, dinsdagmorgen waren ze wat spraakzamer.

'De zoon vertelde dat de impact van de zaak op het leven van de familie heel groot is en dat ze binnen de gemeenschap met de nek worden aangekeken.'

Dat zegt verslaggever Noor Vloeimans, die de zaak in de rechtbank volgt. 'Vader, moeder en zoon hebben gesproken. Net als de schoondochter. Maar zodra het persoonlijk wordt, beroepen ze zich weer op het zwijgrecht.'

Hoe zit het met de kluis?

De rechtbank wilde onder meer weten hoe het zit met een kluis met contant geld die werd aangetroffen.

'Vragen daarover willen ze best beantwoorden, maar als er gevraagd wordt wie er geld in stopt en de kluis beheerde, beroepen ze zich op hun zwijgrecht. Ze beantwoorden vragen vrij selectief. Als het waar is wat ze zeggen, weten ze weinig van hun eigen administratie.'

Vervolg rechtszaak

Vanmiddag en donderdagochtend gaat de zaak verder. Donderdagmiddag staat de man die gefraudeerd zou hebben met de kassasystemen terecht. De kassa's waren uitgerust met sjoemelsoftware, waardoor een deel van de omzet niet in de boeken kwam.

