Ruim twintigduizend zeekoeten bezweken: 'Kan zijn dat container lekt'

De afgelopen weken zijn ruim twintigduizend zeekoeten doodgegaan. Dagelijks wordt op elke kilometer strand langs de Groningse en Friese kust zo'n vogel dood gevonden.

Ook worden dagelijks tientallen zieke, magere en ernstig verzwakte dieren binnengebracht bij vogelasiels, zoals de Fûgelpits bij Moddergat.

Nog geen medicijn

Gaetske Wiersma van de vogelopvang maakt zich grote zorgen, vooral omdat nog steeds niet duidelijk is waaraan de vogels doodgaan. 'Er is nog geen medicijn gevonden dat de dieren er weer bovenop helpt', zegt ze. 'Wij hebben hier al zeker 150 zeekoeten gehad. De meesten zijn doodgegaan; we hebben er nog een paar zitten.'

Lekkende container?

De vogels zijn volgens Wiersma totaal lusteloos. 'Je kunt ze zo oppakken. Ze zijn mager, maar wel schoon.' Wiersma dacht eerst dat paraffine de oorzaak was van de ellende, maar daar twijfelt ze nu aan. 'Het zou toch kunnen dat zo'n container is gaan lekken.' Wiersma doelt op de containers die begin dit jaar van het vrachtschip MSC Zoe zijn gevallen.

Wiersma kan de drukte nog wel aan. 'Tja, er zijn veel dode dieren, dus dan blijft er ruimte over. Ik had liever meer vogels overgehouden.'

