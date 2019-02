Het kan nog: onbeperkt hardrijden op de Autobahn

Wie de PK's van zijn auto graag uitprobeert op de Duitse autosnelwegen, kan opgelucht ademhalen: de geplande snelheidsbeperkingen op de Autobahn gaan voorlopig niet door.

Het idee om een maximumsnelheid in te voeren in het enige land ter wereld dat op de meeste snelwegen geen snelheidslimiet kent, bestaat al jaren. Het zou kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstelling in Duitsland. Maar het gaat vooralsnog in de ijskast.

In plaats van de oplaaiende discussie over een algemene snelheidslimiet van 130 km/u voort te zetten, stelt de Duitse minister van verkeer, Andreas Scheuer, voor om 'intelligentere oplossingen' te vinden.

Veiligheid

'Een maximumsnelheid staat het niet in het klimaatdoel', zegt Scheuer in Zeit Online. 'Bovendien zijn de wegen in de Bondsrepubliek nog steeds de veiligste ter wereld', vervolgt hij. De snelheid is in Duitsland een van de meest besproken onderwerpen van het moment. Klimaatbescherming en veiligheid staan op gespannen voet met het behoud van de persoonlijke vrijheid.

Dodelijke ongevallen

Tegenstanders van een snelheidslimiet komen met het argument dat zelfs zonder een maximumsnelheid het aantal dodelijke ongevallen het laagste is in zestig jaar. Bovendien heeft 30 procent van de Duitse autosnelwegen al een snelheidslimiet.

Ook zou de CO2-uitstoot bij een maximumsnelheid nauwelijks worden teruggebracht, redeneert de minister. De reductie zou hooguit 0,5% zijn. Duitsland wil in 2030 een reductie van 40 tot 42 procent hebben bereikt.

'Intelligentere oplossingen'

Om de klimaatdoelstellingen realistischer te bereiken, stelt de verkeersminister bijvoorbeeld voor om de dieselbelasting aan te passen en zo het 'dieselprivilege' af te schaffen. Nu is diesel nog goedkoper dan benzine. Verder verstaat hij onder 'intelligentere oplossingen' een algemene belastingverhoging, (verdere) invoering van de tolgelden en uitbreiding van het openbaar vervoer en het fietsverkeer.

De officiële aanbevelingen om de geplande klimaatdoelstellingen te bereiken, worden eind maart gepubliceerd. Maar hardrijden in Duitsland, dat blijft voorlopig gewoon mogelijk.

Door: Karen Hochmuth