Waarom je als zzp'er extra om je nabestaanden moet denken

Natuurlijk is het geen onderwerp waar je een feestelijk gevoel bij krijgt. Maar als je zzp'er bent en je neemt je ondernemerschap serieus, dan hoor je ook na te denken over iets ongemakkelijks als overlijdensrisico, zegt ZZP Nederland-directeur en NoordZaken-expert Frank Alfrink.

Door Frank Alfrink

Als zzp'er wordt je geacht voor eigen rekening en risico te werken. Dit uit zich op vele manieren. Als een factuur niet wordt betaald, dan ligt het risico hiervoor bij jezelf, als de opdrachtgever niet tevreden is over het geleverde werk, moet je zelf dit zelf oplossen.

Als je ziek wordt en niet kunt werken, dan zijn er simpelweg geen inkomsten. Als je kostwinner bent, dan lijd niet alleen jij, maar ook je gezinsleden onder de niet afgedekte risico's.

Partner

Een risico dat vaak wordt vergeten af te dekken is voldoende inkomen voor je nabestaanden mocht je overlijden. Ben je in loondienst dan bouw je meestal via je werkgever pensioen op. Naast een ouderdomspensioen heb je vaak ook een nabestaandenpensioen, zodat de achterblijvende partner een levenslange uitkering krijgt na overlijden.

Word je ondernemer en overkomt je iets, dan krijgen je nabestaanden niets Frank Alfrink

Wat veel mensen trouwens niet weten is dat in nogal wat pensioenregelingen, ongeacht de leeftijd van de deelnemer, deze nabestaandenvoorziening op risicobasis is. Je bent verzekerd zolang je deelnemer bent. Vaak moet je ook nog bij hetzelfde bedrijf blijven werken.

Vervallen

Dat betekent dus dat als je besluit zelfstandig ondernemer te worden, het pensioen dat je voor later hebt opgebouwd, je ouderdomspensioen, wel gewoon blijft staan, maar dat het nabestaandenpensioen vervalt. Mocht jou dus iets overkomen, dan krijgen je nabestaanden niets meer.

Inkomenstekort

Een overlijdensrisicoverzekering die je privé hebt afgesloten is vaak bedoeld om de hypotheek (deels) af te lossen na overlijden. Er is dus niet voorzien in het enorme inkomenstekort voor partner en kinderen die achterblijven. Dit levert in de praktijk schrijnende situaties op. Nabestaanden krijgen los van het persoonlijk drama ook nog met financiële problemen te maken.

Korte duur

Er is voor sommige gevallen het vangnet van de Anw (Algemene nabestaandenwet). Maar deze uitkering, wanneer je er al voor in aanmerking komt, is echt alleen een basisvoorziening en vaak alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld totdat het jongste kind 18 is. De Anw is beslist niet toereikend om de risico's bij overlijden op te vangen.

De ene verzekeraar is de andere niet. Laat je goed voorlichten over voorwaarden en premie Frank Alfrink

Dus wat kun je dan als zzp'er doen om het vaak enorme financiële risico wel goed af te dekken, ook al heb je jarenlang in loondienst gewerkt? Je zult goede voorzieningen moeten treffen, dan kan onder meer door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten die niet alleen bedoeld is voor het aflossen van je hypotheek, maar die zorgt voor financiële reserves. Zo blijven je nabestaanden niet met lege handen achter.

Tips voor afsluiten overlijdensrisicoverzekering

- Heb je in loondienst gewerkt? Ga na of jouw nabestaandenpensioen is komen te vervallen

- Heb je een overlijdensrisicoverzekering die is verpand aan de hypotheek en je hebt al veel afgelost, dan kan de premie wellicht omlaag

- De ene verzekeraar is de andere niet. Laat je goed voorlichten over voorwaarden en premie.

- Denk na over welk bedrag je wilt verzekeren. Kijk naar wat nodig is voor de hypotheek en de kinderen

- Heb je langer dan vijf jaar geleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten, dan is het vaak goedkoper om een nieuwe te kiezen. Prijzen zijn namelijk flink gedaald.

Frank Alfrink is directeur van belangenorganisatie ZZP Nederland.