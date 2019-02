Jarenlange celstraffen geëist tegen mannen die zorgen voor 'ware angstcultuur'

Voor een reeks afpersingen, witwassen en verboden wapenbezit is tegen een 42-jarige man uit Kolham zes jaar cel geëist. De officier van justitie eiste ook dat de man een resterende straf van vier jaar uitzit, voor een moord in 2005.

De Kolhammer was niet op de zitting; hij zit in Turkije. 'Zodra hij een voet op bodem zet wordt hij aangehouden', zei de officier.

Het Hof veroordeelde de Kolhammer in februari 2008 tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van een Soedanese automonteur. Hij hoefde de laatste vier jaar niet uit te zitten, maar kreeg wel de noodzakelijke voorwaarden opgelegd. Een van de voorwaarden is het niet plegen van strafbare feiten. Die voorwaarde heeft de man ruimschoots overtreden, vond de officier.

'Het middelpunt van gewelddadige afpersers'

Een 36-jarige oud-inwoner van Hoogezand, die nu in Raalte woont, moet volgens de eis vier jaar de cel in. Een 42-jarige man uit De Wilp zit inmiddels vast en zou anderhalf jaar cel opgelegd moeten krijgen.

De man had nog een jaar voorwaardelijk boven het hoofd hangen en moet die eveneens uitzitten, vond de officier. De mannen zorgden voor een 'ware angstcultuur', zei de officier. Vooral de oud-Hoogezandster en de Kolhammer waren het middelpunt van een groepje gewelddadige afpersers, zei de officier.

Verkeerscontrole

De zaak kwam aan het licht toen er tijdens een verkeerscontrole een hoeveelheid drugs in een wagen werd gevonden. De bestuurder zei dat hij de drugs moest verkopen voor de man uit Kolham. Hij werd door de man bedreigd. De politie startte een onderzoek naar mensenhandel. De agenten stuitten op een groep mensen die onder dwang drugs verhandelde, maar niemand durfde aangifte te doen. Enkelen doken zelfs onder, zei de officier.

Verkoop kroeg Winschoten

Wel deed een oud café-eigenaar in Winschoten aangifte van afpersing. Hij verkocht begin vorig jaar in mei zijn kroeg. Die avond werd hij door drie mannen in zijn kantoortje bezocht en door hen bedreigd. Hij moest de winst van de koop, ruim 17.000 euro, aan de mannen afstaan. De afpersing werd door een camera vastgelegd. De agenten herkenden de man uit Kolham. Daarnaast beschikte de politie over tapgesprekken over de overval op de kroegbaas in Winschoten.

Shisha-lounge

De 42-jarige Kolhammer werd ook verdacht van mensenhandel in zijn shisha-lounge. Voor het uitbuiten van het personeel zag de officier te weinig bewijs. Wel moest een medewerker onder dwang auto's op zijn naam laten zetten. De kosten en boetes kwamen dan voor zijn rekening.

De schuld van dit slachtoffer liep op tot 25.000 euro. De verdachten werden vorig jaar in juni aangehouden. De auto's die op naam stonden van die medewerker stonden bij de woningen en werden in beslag genomen.

Kwetsbare slachtoffers

De agenten namen een hoeveelheid drugs, verboden wapens en contant geld in beslag. De officier van justitie tilde er zwaar aan dat de mannen een langere periode ernstige geweldsfeiten pleegden. De slachtoffers waren kwetsbare mensen die zich moeilijk konden verweren.

De verdachte uit Raalte verscheen niet op zitting, zijn auto was stuk en hij had geen geld voor ander vervoer.

De officier eiste voor de slachtoffers een schadevergoeding van in totaal ruim 42.300 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.