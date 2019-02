Voor een rentree van Arjen Robben is het nog te vroeg

Arjen Robben traint al weer een tijdje mee bij Bayern München, maar voor een rentree is het nog altijd te vroeg. De 35-jarige aanvaller moet ook de bekerwedstrijd woensdag tegen Hertha BSC overslaan.

Bayern München treft Hertha in de achtste finales in Berlijn. Robben staat al sinds eind november aan de kant met bovenbeenklachten. Hij werkte op het trainingskamp in Doha individueel aan zijn herstel.

De Groninger hervatte vorige week de groepstraining, maar hij stapte maandag voortijdig van het veld. 'Arjen voelt zich nog niet 100 procent', aldus trainer Niko Kovac.