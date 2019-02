Provincie laat sein voor Lelylijn vooralsnog op rood staan

Het Groninger provinciebestuur schaart zich niet volop achter het idee voor een alternatieve Zuiderzeelijn: de Lelylijn. Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) richt de aandacht van de provincie zich momenteel op andere mogelijkheden.

Zo is er afgelopen vrijdag nog een proef gehouden door met de trein over bestaand spoor sneller naar de Randstad te rijden. Dit traject heeft de voorkeur van Gräper.

De Lelylijn zou een spoor moeten worden van Groningen via Drachten, Heerenveen en Emmeloord naar Lelystad. De trein zou op de rit 200 tot 250 kilometer per uur moeten rijden om tijdswinst te behalen. Het project zou zo'n 3 à 4 miljard euro moeten kosten.

Niet haalbaar

'In het verleden hebben we heel terecht gepleit voor een Zuiderzeelijn, maar we hebben geconstateerd dat het niet haalbaar was', zegt Gräper. 'Nog steeds is het draagvlak beperkt.'

Intussen is er wel steun voor het versnellen van de verbinding over bestaand spoor. 'Daar werken zestien partijen aan mee. Dit is kansrijk en haalbaar.' Gräper wil daarom eerst dit pad aflopen. 'Het doel is de reistijd verminderen en dat kunnen we op bestaand spoor realiseren. Daarvan staan de seinen op groen.'

Meer weerstand tegen Lelylijn

De Friese gedeputeerde Johannes Kramer zegt de plannen vooralsnog ook niet te ondersteunen. 'Pas als de experimenten met versnellen van het huidige spoor spaak lopen, gaan we ons sterk maken voor een Zuiderzeelijn.' Ook de NS houdt vast aan de huidige plannen voor het versnellen van verbindingen in het Noorden.

