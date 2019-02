Onzekerheid en onbegrip in verpleeghuis Old Wolde: 'Dit grijpt mij echt aan'

Onzekerheid en onbegrip overheersen in verpleeghuis Old Wolde in Winschoten. Sinds kort is bekend dat twaalf cliënten en hun twee begeleiders op zoek moeten naar een andere werkplek. Oosterlengte, de zorggroep waar Old Wolde onder valt, claimt de ruimte die zij gebruiken zelf nodig te hebben.

Volgens bronnen is er iets heel anders aan de hand. Zij claimen dat door Oosterlengte is verteld dat personeel van andere locaties de brasserie moet gaan runnen, in plaats van de cliënten.

Een deel van de bronnen wil anoniem blijven.

Ruimte nodig

Sommige cliënten werken al tien jaar in de brasserie. Maar aan die periode komt een einde. Oosterlengte zegt de brasserie 'anders te willen inrichten'. Daarbij zegt de zorggroep dat het de drie ruimtes, die nu nog worden gebruikt door de cliënten en begeleiders, nodig heeft 'voor bewoners en de bedrijfsvoering'.

Het gaat om een kleedruimte, een kantine en een kantoor. 'Ik vind dat Oosterlengte zich er heel makkelijk vanaf maakt', zegt een van de bronnen. De ruimtes bevinden zich op de facilitaire afdeling. Daar kunnen ze volgens de bronnen überhaupt geen bewoners huisvesten. 'Wat Oosterlengte zegt klopt gewoon niet.'

Vervangen

Ondertussen draait de geruchtenmachine op volle toeren. Oosterlengte zou op deze manier een personeelsoverschot willen oplossen, wordt veel gezegd. Voedingsassistenten die over zijn op een andere locatie, zouden de brasserie moeten runnen. Dat verhaal is ook bekend bij de bronnen.

Hennie Sanders, directeur van Oosterlengte, ontkent dat. 'Dat is niet het geval', laat zij weten. Volgens Sanders is er sprake van ruimtegebrek.

'Door merg en been'

Bewoners, personeel en de cliëntenraad begrijpen niks van het besluit, de cliënten en begeleiders maken zich vooral zorgen over hun werkplek. Feit is dat zij hun huidige werkplek per 1 april moeten verlaten. 'Je merkt dat de sfeer is veranderd', zegt een familielid van een bewoner.

Op het moment van het uitspreken van die woorden, staan twee cliënten elkaar huilend te knuffelen. 'Moet je dit nou zien', zegt de persoon. 'Dit grijpt mij echt aan.'

Dat het onderwerp erg gevoelig ligt blijkt uit het belletje dat de persoon even later doet. 'Ik heb liever niet dat je mijn naam in het artikel zet. Direct na ons gesprek ben ik hier op aangesproken. Ik had niet met jou mogen praten.'

Geert Hesseling is lid van de cliëntenraad. Ook hij keurt het besluit af. 'Dit is totaal niet leuk. Dat zeg ik als bewoner, maar ook namens de raad. Die jongens en meiden horen hier gewoon.'

Besluit terugdraaien

Het raakt de cliënten, blijkt ook uit gesprekken met familieleden. Een oom van een van de cliënten: 'Mijn neef heeft een moeilijke jeugd gehad, maar zit nu volledig op zijn plek. Elke dag gaat hij met een glimlach naar zijn werk, maar nu moet hij daar opeens weg. Hij beseft niet volledig wat er allemaal gebeurt, maar hij voelt dat er iets aan de hand is.'

Linda Emming is moeder van een van de cliënten. Dit besluit móet worden teruggedraaid, vindt zij. Emming merkt dat de cliënten lijden onder de onzekerheid.

'Mijn dochter is ontzettend geschrokken en heel erg verdrietig. Dit zou voor haar zo ontzettend jammer zijn. Dat geldt trouwens voor de hele groep. Zij werken al jaren samen.'

Emming is een petitie gestart om Oosterlengte aan het denken te zetten. 'Ik hoop dat dit hetzelfde effect heeft als de petitie van de man met het bankje bij het graf van zijn vrouw in Stadskanaal. Die is door duizenden mensen ondertekend, ik hoop dat dat nu ook gaat gebeuren.' Tot nu toe hebben ruim 1800 mensen de petitie ondertekend.

'Veel aandacht'

Directeur Sanders laat weten dat het 'wel heel veel aandacht is voor iets waar zij nog volop over in gesprek is'. Zij doelt op gesprekken met Cosis, het bedrijf waar de cliënten en begeleiders onder vallen.

Sanders: 'Wij hebben een jarenlange samenwerking en dat houden wij ook. Cosis en wij zitten binnenkort weer om tafel om te kijken of de cliënten en begeleiders ergens anders binnen Oosterlengte kunnen werken, maar dat moet natuurlijk wel passen bij de cliënten.'

Voor tips over dit verhaal kunt u mailen naar mgrimmon@rtvnoord.nl



Lees ook:

- Zorggroep zegt samenwerking op: twaalf cliënten op zoek naar nieuwe plek