Rechter in autobandenzaak neemt de tijd voor een uitspraak

De officier van justitie wil dat een 48-jarige man uit de gemeente Tynaarlo een werkstraf van 80 uur gaat uitvoeren voor het verduisteren van een set autobanden van zijn werkgever. Of de man echt wordt veroordeeld, ligt aan de politierechter, die over twee weken uitspraak doet.

In januari vorig jaar meldde een getuige zich op het politiebureau in Vries. De getuige had gezien dat een man in een verlaten gebied vier nieuwe autobanden onder een plastic zeil had neergelegd.

Ter plekke zagen agenten dat op het plastic een sticker zat van een groothandel. De eigenaar verklaarde tegen de politie een medewerker al langer in de gaten te houden, omdat er meerdere spullen waren verdwenen.

Schimmig en vaag

Tijdens verhoren bij de politie zweeg de man, maar in de rechtbank verklaarde hij de banden niet bij zijn werkgever te hebben weggenomen, maar via Marktplaats te hebben gekocht van iemand uit Lelystad.

Bewijs daarvoor ontbreekt. Verschillende getuigen verklaren via Marktplaats banden van de man te hebben gekocht.

Ook zeggen medewerkers van twee verzendpunten van PostNL dat de man meerdere keren via de verzendlocaties autobanden heeft verstuurd. 'Het blijft schimmig en vaag', zei de officier van justitie hierover.

'Ook nu komt meneer niet met tekst en uitleg. Wel met een alternatief scenario, maar daar zijn geen bewijsstukken bij'. De officier vindt alleen de verduistering van de vier autobanden in januari vorig jaar te bewijzen.

Vrijspraak

De advocaat van de man vraagt om vrijspraak, omdat de banden die zijn aangetroffen, van een ander merk zijn dan de banden waarover wordt gesproken. Normaal doet een politierechter meteen uitspraak, maar nu koos de rechter ervoor om over twee weken – op 19 februari - uitspraak te doen. 'Dat is niet gebruikelijk, maar ik wil er goed over nadenken', legde ze aan de verdachte uit.