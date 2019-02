Gladon trefzeker in oefenduel; Hrustic valt op door 'negatieve houding'

Spits Paul Gladon heeft zijn eerste twee treffers in het shirt van FC Groningen te pakken. Hij zorgde ervoor dat reserves van de FC gelijkspeelden tegen Jong FC Twente: 2-2.

In de eerste helft op Sportpark Corpus den Hoorn hadden de tukkers het betere van het spel. Rashaan Fernandes en Tim van de Schepop (strafschop) zette Jong FC Twente dan ook op een 2-0 voorsprong.

Op slag van rust deed FC Groningen iets terug. Gladon maakte de 1-2 op aangegeven van de Japanse nieuweling Ko Itakura.

Na rust zette wederom Gladon de eindstand op het bord. Na een fraai hakje van Ajdin Hrustic tikte hij van dichtbij de 2-2 binnen.

'Negatieve houding Hrustic'

Hrustic viel echter niet in positieve zin op volgens verslaggever Stefan Bleeker. 'Hij viel op door zijn negatieve houding. Hrustic was betrokken bij een opstootje waarvoor hij geel kreeg. Na afloop vertrok hij eigenlijk meteen naar de kleedkamer. Het is duidelijk dat hij niet lekker in zijn vel zit.'

Reis

Bleeker vond Ludovit Reis in positieve zin opvallen. Hij was nadrukkelijk aanwezig en veroverde veel ballen op het middenveld.