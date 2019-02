Provincie vraagt tempo voor hoogspanningsstation bij Stadskanaal

De provincie pleit voor een nieuw hoogspanningsstation bij Stadskanaal. Het huidige elektriciteitsnet kan de capaciteit van toekomstige zonneparken niet aan. Dat is een serieus knelpunt, stelt de provincie.

Daarom is er haast geboden bij de bouw van een nieuw hoogspanningsstation, vindt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks).

'Het duurt nu zo'n zes jaar voordat een hoogspanningsstation is gerealiseerd', zegt zij. 'Een windpark is er in één tot twee jaar. Dat is een behoorlijke mismatch.'

Niet aangesloten

De provincie heeft in kaart gebracht waar het net volloopt. In de omgeving van Stadskanaal zijn volop plannen voor zonneparken. Maar met het huidige net kunnen die niet worden aangesloten.

'We vinden het belangrijk dat de gemeenten hun ambities voor duurzame energie kunnen waarmaken', zegt Homan. 'Dan heb je een nieuw hoogspanningsstation nodig.'

Noodzakelijk

Netbeheerders Enexis en TenneT hebben de provincie gevraagd om de plannen in kaart te brengen. Die informatie hebben de netbeheerders nodig om bij het Rijk aan te tonen dat uitbreiding van het hoogspanningsnet bij Stadskanaal een noodzakelijk is.

De provincie wil dat er zo snel mogelijk nieuwe netcapaciteit beschikbaar komt. 'Daarom willen we, in overleg met de netbeheerders en andere partijen, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de realisatie van het nieuwe station te versnellen.'