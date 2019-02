Miljoenen voor groen en licht in Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen wil de komende jaren miljoenen investeren om de staat van het groen en de openbare verlichting op orde te krijgen. 'Er is de afgelopen jaren te veel bezuinigd', zegt wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie).

'Voor dit toch wel heel belangrijke onderdeel is te weinig aandacht geweest', zegt de wethouder nu.

Veertig jaar oude lantaarnpalen

Sommige lantaarnpalen in Midden-Groningen zijn veertig jaar oud. 'Soms zijn ze te hoog of verroest, voor andere kunnen we amper nog nieuwe lampen krijgen', zegt Boersma.

16.000 palen

De gemeente trekt de komende jaren zeven miljoen euro uit voor nieuwe lantaarnpalen en groot onderhoud. Ook kan het zijn dat een aantal van de 16.000 palen die de gemeente rijk is verdwijnt.

'Daar gaan we uiteraard naar kijken. En aan de andere kant zijn er plekken die nu te donker zijn', zegt de wethouder. 'En het kan zijn dat sommige palen niet constant aan hoeven, en bijvoorbeeld alleen aan gaan als er iemand langs loopt of fietst.'

Groen

De komende jaren wordt ook 3,5 miljoen in het groenonderhoud gestoken. Ook daar is volgens Boersma sprake van achterstallig onderhoud.

'Dat uit zich in te veel groen tussen de tegels, en misschien zijn er hier en daar ook wel te veel tegels.' Minder tegels kunnen volgens Boersma onder andere helpen om het probleem van wateroverlast te beteugelen.

'Bovendien is er groen dat erg veel onderhoud nodig heeft, wat je misschien slimmer kan oplossen', zegt de wethouder. Bestaand groen zou daarom vervangen kunnen worden door minder arbeidsintensief groen. 'Daarover gaan we in gesprek met onder andere wijkverenigingen'.

