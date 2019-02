Deel dit artikel:













De kap van dorpsbos met letterzetters wordt uitgesteld (Foto: Archief RTV Noord/Roelof Bos)

De kap van de bomen van het dorpsbos in Nieuw-Roden is met onbepaalde tijd uitgesteld. Het bos bestaat uit fijnsparren, die zijn geïnfecteerd met de letterzetter. Dat is een kever die zich in de schors bevinden en de boom aantasten.

De gemeente Noordenveld wilde het bos daarom kappen. Maar dat gaat dus voorlopig niet door en dat heeft te maken met de aanwezigheid van beschermde diersoorten. In het dorpsbos bevinden zich een kolonie blauwe reigers, roofvogelnesten en balts- en paarplaatsen voor vleermuizen. Deze beschermde soorten mogen niet worden verstoord. Plannen bijstellen Dat betekent dat de plannen moeten worden bijgesteld zodat de dieren minder last ondervinden of zich op een andere plek kunnen vestigen. Waarschijnlijk kan er pas in november worden gekapt. Als de bomen zijn gekapt, worden er andere bomen weer aangeplant.