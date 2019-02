Vijf nieuwe duurzame auto's voor Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen krijgt donderdag vijf nieuwe duurzame auto's. Drie zijn elektrisch, twee rijden op groengas.

Een druppel op de gloeiende plaat lijkt het wel te zijn: in totaal kent het wagenpark van Midden-Groningen ongeveer 75 auto's, waarvan er tot nu toe alleen twee op groen gas rijden.

Geld

'Het is inderdaad nog lang niet het hele wagenpark dat we gaan vervangen', weet ook wethouder Peter Verschuren (SP). 'Maar we hebben gewoon het geld niet om nu in één keer het hele wagenpark af te schrijven en nieuwe aan te schaffen. We zouden dat ook kunnen doen en het doorberekenen in de afvalstoffenheffing, maar dat willen we de inwoners niet aandoen.'

Duurdere auto's

Toch kiest de gemeente wel voor duurdere auto's dan bijvoorbeeld wagens die op diesel of benzine rijden. 'Maar dit past wel binnen de begroting, dus wat dat betreft is het verantwoord', zegt Verschuren.

Vuilniswagens niet elektrisch

En wat er ook gebeurt: mocht een vuilniswagen van de gemeente kapot gaan, dan wordt die gewoon vervangen door een exemplaar dat op diesel rijdt.

'Elektrisch is voor die wagens geen oplossing, omdat ze de hele dag door rijden en niet een paar uur aan de oplader kunnen staan. Waterstof zou technisch wel kunnen, maar je praat dan over 3,5 ton die het extra kost. En dat is voor ons niet te betalen.'