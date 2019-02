Piet Paulusma: 'De reacties waren hartverwarmend: bedankt!'

Weerman Piet Paulusma is overspoeld met reacties nadat maandag bekend werd dat zijn contract bij SBS6 niet wordt verlengd. 'Iedereen die reacties heeft gestuurd: hartstikke bedankt.'

'Ik heb goed geslapen', zegt hij een dag na het nieuws. 'Op 2 januari werd mij verteld dat ik geen nieuw contract kreeg. Toen was het wel even anders en heb ik een paar nachten niet goed geslapen.'

'Enthousiaste mensen'

Paulusma vindt het jammer dat hij na 23 jaar stopt bij SBS6 en daarmee het 25-jarig jubileum bij de zender niet vol kan maken.

'Ik ben regelmatig het best bekeken programma', zegt hij. 'Je weet dat mensen enthousiast zijn als ik in het land ben. En dat is maandag ook gebleken, de reacties waren hartverwarmend.'

Op de koffie

Waar Paulusma in de toekomst te zien en horen is, is onbekend. Omroep Max heeft belangstelling getoond. Daar gaat de Fries sowieso het gesprek mee aan. 'Er bestaat leven na SBS', lacht hij.

Paulusma is regelmatig te horen en te zien bij RTV Noord, bijvoorbeeld om de week op zondag op Radio Noord en ook als Harma Boer op vakantie is.

Lees ook:

- Klinkt het 'oant moarn' van Piet straks bij Omroep Max?

- Nooit meer oant moarn: Piet Paulusma weg bij SBS6