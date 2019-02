Deel dit artikel:













Twee jaar cel voor diefstal duur gehoorapparaat en kleding (Foto: RTV Noord)

Een 39-jarige draaideurcrimineel uit Groningen is veroordeeld tot twee jaar celstraf. Daarnaast moet hij worden behandeld om te voorkomen, dat de man in de toekomst weer in de fout gaat. Het Openbaar Ministerie eiste eerder ook deze straf.

Behalve dat de Stadjer vorig jaar december twee winkeldiefstallen pleegde, werd hij ook veroordeeld voor het stelen van twee tassen van een 14-jarige, dove jongen. De scholier had zijn tassen vorig jaar juli bij een bushalte laten staan en toen hij na korte tijd terugkwam, waren ze weg. De 39-jarige man had ze meegenomen. Schadevergoeding In de tassen zat onder meer het gehoorapparaat van de jongen met een waarde van 7.000 euro, schoolspullen van de dovenschool in Haren, sleutels, kleding en brillen. Een deel van de spullen heeft de jongen na de arrestatie van de 39-jarige dief teruggekregen. Daarnaast moet de man hem nog bijna 700 euro schadevergoeding betalen, bepaalde de rechtbank.