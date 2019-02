Deel dit artikel:













Hof buigt zich weer over dubbele moord uit 2013 Verdachte Maikel S. (foto) ontkent tot op heden betrokkenheid bij de moord op Kuster en Griffiths. (Foto: Archief RTV Noord)

Er komt nog geen vonnis in de zaak tegen Maikel S., die in 2013 op één dag twee mensen in de stad Groningen om het leven bracht. Maar vandaag krijgen we wel een inkijkje in de psyche van S.

Geschreven door Noor Vloeimans

S. staat terecht voor de dubbele moord op Gudrun Kuster (66) en Trevor Griffiths (77). Hij bracht hen beiden om het leven in hun eigen woning aan de Oliemuldersweg en de Waldeck Pyrmontstraat. Opnieuw onderzoek In april vorig jaar hield het Hof in Leeuwarden de zaak aan. Desiree de Jonge, advocaat van S., vond dat S. opnieuw moest worden onderzocht voordat er uitspraak gedaan kon worden. Het Hof in Leeuwarden ging hiermee akkoord. Dat zorgde ervoor dat de zaak werd aangehouden en nu verdergaat met de besprekingen van de bevindingen. S. hoorde in de vorige inhoudelijke behandeling een celstraf van dertig jaar en tbs tegen zich eisen. Volgens de advocaat-generaal is S. gevaarlijk voor zijn omgeving. S. ontkent S. ontkent elke betrokkenheid bij de dood van de twee. Hij heeft in 2013 ook al eens in het Pieter Baan Centrum gezeten voor observatie, maar weigerde toen mee te werken. Volgens zijn advocaat was dat in april veranderd: hij wilde wel meewerken. Daarom vroeg zij om een nieuw rapport omtrent zijn psychische gezondheid. Het oude rapport uit 2013 was volgens haar niet meer bruikbaar omdat het verouderd was. Lees ook: - OM wil onderzoekers Maikel S. horen in dubbele moordzaak

